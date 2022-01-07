На Івано-Франківщині медики зафіксували 505 нових випадків COVID-19

За минулу добу на Прикарпатті медики зафіксували 505 нових випадків COVID-19. Про це на Facebook-сторінці Івано-Франківського обласного центру контролю та профілактики хвороб.

Недугу виявили у 175 жителів Калуського, 155 — Івано-Франківського, 97 — Коломийського, 41 — Косівського, 35 — Надвірнянського та двох — Верховинського районів. Від початку пандемії COVID-19 зареєстрували у 128 718 прикарпатців.

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На Івано-Франківщині впродовж 6 січня медики зафіксували чотири летальні випадки з діагнозом COVID-19. Від початку пандемії в області з підтвердженим діагнозом COVID-19 померли 3 122 людини.

Одужання від коронавірусу за добу медпрацівники підтвердили 37 прикарпатцям. Загалом COVID-19 подолали 121 118 жителів області.

Станом на ранок 7 січня в Україні медики зафіксували 7 177 нових випадків захворювання на COVID-19.

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