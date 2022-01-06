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"Подільська коляда". У Вінниці пройшов різдвяний фестиваль
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"Подільська коляда". У Вінниці пройшов різдвяний фестиваль

Юлія Бараболя
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"Подільська коляда". У Вінниці пройшов різдвяний фестиваль Фото: Суспільне

7 січня, у Вінниці пройшов різдвяний фестиваль "Подільська коляда", під час якого виконали колядки та різдвяні композиції. Про це Суспільному повідомляє кореспондентка з місця події.

"Подільська коляда". У Вінниці проходить різдвяний фестивальФото: Суспільне

"Подільська коляда". У Вінниці проходить різдвяний фестивальФото: Суспільне

Фестиваль відбувався у Центральному парку імені Леонтовича біля Головної ялинки.

На "Подільську коляду" завітали: народний ансамбль української пісні "Водограй" з Гавришівки, народний аматорський жіночий вокальний ансамбль "Мрія" зі Стадниці, колектив "Діаманти" з Писарівки та фольклорний гурт "Журавлина" зі Щіток, "Жартівниці" зі Стрижавки, жіночий вокальний ансамбль "Веселка" з Малих Крушлинець та аматорський колектив "Подільські музики", Вінницько-Хутірського Будинку культури.

Тривав він до 20:00.

На вінничан чекають й інші заходи:

  • 8 січня, 18:00 – другий відбірковий тур караоке-шоу “Зірка на ялинці”;
  • 9 січня, 18:00 – концертна програма “Різдвяні зустрічі”;
  • 14 січня, 18:00 – фінал караоке-шоу “Зірка на ялинці”, урочисте закриття ялинки.

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