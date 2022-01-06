На Вінниччині + 323 випадки COVID-19

На Вінниччині за минулу добу коронавірус підтвердили у 323 випадках. Це на 68 більше, аніж напередодні. Одужали 306 пацієнтів. Летальних випадків зафіксували 7. Про це повідомили у профільному департаменті.
Від початку пандемії коронавірус лабораторно підтвердили у 113 434 мешканців області. З них одужали 105 641 вінничанин. Від ускладнень, спричинених цією хворобою, померли 3 165 людей.
Станом на ранок 7 січня Україні підтвердили 7 177 нових випадків захворювання на коронавірус. Зокрема, захворіли 364 дитини та 203 медпрацівника.
Що відомо
- За добу 5 січня в Україні виявили 6632 нові випадки захворювання на коронавірус, померли 187 людей, одужали 9121 пацієнтів.
- Головний державний санітарний лікар Ігор Кузін повідомив, що у 2022 році Україна отримає загалом майже 42 мільйони доз вакцини проти COVID-19.
- 18 грудня міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що в Україні підтвердили перший випадок захворювання новим штамом коронавірусу "Омікрон". Згодом Ігор Кузін повідомив, що пацієнт одужав.
- Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко підписав наказ щодо введення додаткової дози вакцини від COVID-19, який передбачає щеплення бустерною дозою окремих категорій населення.