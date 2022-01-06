На Вінниччині + 323 випадки COVID-19

На Вінниччині за минулу добу коронавірус підтвердили у 323 випадках. Це на 68 більше, аніж напередодні. Одужали 306 пацієнтів. Летальних випадків зафіксували 7. Про це повідомили у профільному департаменті.

Від початку пандемії коронавірус лабораторно підтвердили у 113 434 мешканців області. З них одужали 105 641 вінничанин. Від ускладнень, спричинених цією хворобою, померли 3 165 людей.

Станом на ранок 7 січня Україні підтвердили 7 177 нових випадків захворювання на коронавірус. Зокрема, захворіли 364 дитини та 203 медпрацівника.

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