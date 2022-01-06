На переробку або в камін: як полтавці можуть використати ялинку після свят

Після новорічних свят виникає питання, куди подіти живу ялинку чи сосну. У Полтаві її можна залишити біля сміттєвих баків, де дерево заберуть комунальники, або ж використати в каміні як дрова, розповіла Суспільному представниця громадської організації "Еколтава" Юлія Авраменко.

У деяких містах України працюють пункти для прийому ялинок, які потім перероблять, а у Європі дерева відвозять на меблеві фабрики. Але, як каже Юлія Авраменко, у Полтаві такого пункту немає. Однак, ялинки чи гілки не потрібно залишати на узбіччях біля будинків чи класти в контейнери для сміття.

Тому, якщо ви живете у багатоповерхівці, то ялинку чи сосну можна залишити на майданчику біля сміттєвих баків. А у приватному будинку новорічне дерево після свят можна використати як дрова, говорить аналітикиня Юлія Авраменко.

фото: pixabay.com Прикрашена ялинка

У Полтаві живі ялинки, які викидають на майданчики для збору сміття, збирають працівники КАТП-1628. Для цього використовують окрему машину, розповів Суспільному начальник відділу експлуатації підприємства Петро Бедах. За його словами, ялинки починають збирати одразу після святкування Нового року, з 2 січня. Зазвичай найбільше ялинок викидають протягом січня та лютого, додав Петро Бедах.

Цього року ялинки відвозитимуть на приватне підприємство у Полтаві для переробки на пелети. Торік же новорічні дерева використовували для опалення виробничих приміщень КАТП.

Що відомо:

Станом на 31 грудня 2021-го у Полтавській області лісівники продали близько 73 тисяч сосен. Найбільше — у Полтавському лісгоспі, повідомляла Суспільному речниця обласного управління лісового та мисливського господарства Лілія Гнатенко.

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