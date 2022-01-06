У Полтаві дві лікарні об’єднають в одну

У Полтаві упродовж року обласну дитячу лікарню мають приєднати до обласної лікарні імені Миколи Скліфосовського. Це для того, аби отримати більше фінансування від Національної служби здоров’я України та зменшити витрати на утримання закладів. Про це Суспільному розповів заступник директора обласного департаменту охорони здоров’я Юрій Курилко.

У дитячій лікарні за рік лікують близько 5 тисяч пацієнтів.

"Для нас основне – це економія ресурсів.Поруч у нас два заклади, один більш потужний, інший – менш потужний. Є у нас в обласній лікарні прекрасна діагностична база, прекрасна, МРТ і таке різне. Її буде значно простіше використовувати і для діток", - каже заступник директор обласного департаменту охорони здоров’я Юрій Курилко.

Суспільне Полтава Обласна дитяча лікарня в Полтаві

"Одна із вимог – це, коли є наявність виїзної бригади в закладі, то пакет «Неонатальна допомога», вона (лікарня – ред.) отримує коефіцієнт 1,9. Що це означає? Наприклад, ми пролікували 500 пацієнтів-діток за рік і ця сума, яку ми отримали – декілька мільйонів – множиться на 1,9", - каже головний лікар Полтавської обласної лікарні імені Скліфосовського Григорій Оксак.

Зараз у штаті обласної дитячої лікарні 344 людини. 289 із них – медики, решта – працівники немедичного профілю. Останніх мають звільнити, бо штат будуть оптимізовувати, каже виконувачка обов’язків головного лікаря обласної дитячої лікарні Наталія Кінаш.

Суспільне Полтава Дитячу обласну лікарню приєднають до обласної лікарні імені Миколи Скліфосовського

"Буде один директор, але в цього директора буде заступник із педіатричної допомоги. Так само, як існує перинатальний центр, є заступник із акушерства і гінекологічної допомоги. Сьогодні не визначені ні працівники, ні конкретні штатні посади. Але скорочення, звичайно, буде стосуватись невеликої кількості інших допоміжних працівників. Тобто, два бухгалтери не може бути головних", - пояснює в.о. головного лікаря Полтавської обласної дитячої лікарні Наталія Кінаш.

За словами Наталії Кінаш, для пацієнтів після об’єднання закладів нічого не зміниться. Лікарі працюватимуть у тих же приміщеннях, а обстеження влаштовуватимуть у лікарні для дорослих. Коли саме має відбутися така реорганізація, поки не відомо. Рішення про це ухвалили на сесії облради.