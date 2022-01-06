У середу, 5 січня трирічна Кіра Панченко та її мама зустрілися із журналістами біля міської ялинки Енергодару. Під час зустрічі мама трирічної Кіри Панченко розповіла про те, як нині почувається дитина, яку пів року тому рятувальники санавіацією доправили до київської клініки.

Дитина з села Дніпровки Запорізької області відчула себе зле у травні 2021 р. Мама відвела її до сімейного лікаря, де дівчинці виписали таблетки. Але після трьох днів лікування покращень не було і Кіру поклали до інфекційної лікарні.

"Ми самостійно під’їжджаємо до Запоріжжя, вже моя донька Кіра очей майже не розплющує. Ми приїжджаємо – і все. Виявляється, у нас інфекція дуже велика була, і не одна. І все, у мене дитина у комі. Виїздить бригада з Києва, ставить дитині мікроапарат. Це було зараження всіх органів повністю", — пригадує мама дитини.

Як розповідає начальниця сектору зв'язків зі ЗМІ та роботи з громадськістю ГУ ДСНС України у Запорізькі області Юлія Баришева, столичні медики повідомили — дитину треба терміново доправити до Києва, та автомобілем "швидкої" її не встигнуть довезти. Тож рятувальники залучили санавіацію.

Фото: ГУ ДСНС України

30 травня 2021-го року літаком Державної служби з надзвичайних ситуацій України дівчинку транспортували із Запорізької обласної дитячої лікарні до Національної спеціалізованої дитячої лікарні "Охмадит" у Києві.

Мама Кіри, Тетяна Панченко зазначила: "Коли вже ми прибули до Києва, у неї легенів не було. Був 0,01 %. Тобто, вони взагалі не давали шансів. Але, все ж таки, сталося диво завдяки всім лікарям".

За словами Тетяни, зараз її донька почувається добре. Напередодні святвечора дитина та її мама побували на екскурсії у 13-й державній пожежно-рятувальній частині в Енергодарі.

Фото: ГУ ДСНС України у Запорізькій області Тетяна та Кіра Панченко

Вони посиділи за кермом пожежної машини та нею ж поїхали до головної ялинки міста, де отримали подарунки та зустрілися із журналістами. Як розповіла Тетяна, після піврічної реабілітації на Кіру чекає планове обстеження у клініці "Охмадит".

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