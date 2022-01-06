Хмельничанин сам виховує п'ятьох дітей після смерті дружини

Виховує без дружини п’ятьох дітей житель села Велика Калинівка Хмельницької громади Ігор Базилюк. Чоловік каже: працює в міському комунальному підприємстві з ремонту і експлуатації доріг, ростити трьох дочок та двох синів допомагає мати Галина. Суспільне побувало в гостях родини.

11-річний Сашко і семирічні двійнята Артем та Вероніка допомагають бабусі готуватися до Святвечора: роблять нарізку, поки бабуся на кухні варить кутю. Найстарша 15-річна Віка пішла по справах. Найменша чотирирічна Настя – в дитячому садку.

Бабуся Галина Базилюк каже: "Ми сьогодні будемо мати кутю, котлети в нас будуть, риба, окорочка. Гречана каша в нас є, вони дуже люблять в мене".

Жінка каже, що діти кутю люблять не надто солодку і їдять її небагато: "В кутю я купила мак, кину туди горіхи, халву. Горіхи ми свої маємо".

Галина Базилюк показує фото невістки Альони, яка померла два роки тому від раку. Її син Ігор каже: замолоду не планував багато дітей. Зараз, говорить, шкодує, що не завжди може приділити їм час: "Рідко бачу. Буває, не слухаються. На вихідні часу не вистачає. По господарству багато роботи, всю треба переробити. Навіть, якщо я приходжу раніше, вони в школі".

Дітей до роботи привчають з дитинства. 11-річний Сашко згадує, як батько вчив їздити його на мотоблоці: "Тоді, коли ми їхали з Черепової, ух, що то було!

Батько говорить, що син багато допомагає йому в господарстві: "Саша ломаки ріже, сам бере пилку. Я то це не дуже йому дозволяю".

Сашко каже: ще не знає, чим би хотів займатися в майбутньому. Його менший братик Артем каже, що мріє стати поліцейським, а сестра Вероніка – лікаркою. Діти свою маму пам’ятають.

Батько дітей розповідає: "Ходимо на кладовище. Раніше частіше ходили, а зараз рідше. Ходили з Веронікою і Настею прикрашати туди ялинку".

Бабуся Галина каже, що найменшій чотирирічній Насті теж розповідає про маму, показує її фото.

Ігор Базилюк поки планів на майбутнє дітей не будує. Головне, каже, аби вони були здорові.

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