Херсонська обласна державна адміністрація порушує Закон України “Про забезпечення функціонування української мови як державної”.

Про це йдеться на сайті "Новий день".

“На підставі наказу уповноваженого від 18 листопада 2021 року №198-дк здійснено державний контроль за застосуванням державної мови Херсонською ОДА. Встановлено факт порушення нею ч. 1 ст. 12 вказаного закону, про що складено акт і протокол”, — зазначив уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.

Приводом для перевірки стало порушення закону про державну мову головою Херсонської обласної державної адміністрації Геннадієм Лагутою під час свого візиту до Генічеська 12 листопада 2021 року. На зустрічі в адмінбудівлі Генічеської районної ради він відмовився говорити українською і перейшов на російську.

Відомо, що голови облдержадміністрацій, як і інші посадовці державних органів влади та місцевого самоврядування, зобов’язані застосовувати під час виконання службових обов’язків винятково державну мову.