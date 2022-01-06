ДТП на Миколаївщині. Дві людини у лікарні

Шостого січня, близько 9:00, на автодорозі Р-75 "Тимкове-Балта-Первомайськ-Доманівка-Олександрівка", на 133 км у напрямку м. Первомайськ сталася дорожньо-транспортна пригода.

Інформацію кореспондентам Суспільного підтвердила речниця Нацполіції Інна Парфенова.

За попередніми даними, 43-річний водій автомобіля Opel Kadet не впорався із керуванням. Авто виїхало за межі проїзної частини та з’їхало у кювет, де зіткнулося з деревом.

За словами Інни Парфенової, внаслідок дорожньо-транспортної пригоди водій легковика та троє його пасажирів, 35-ти, 39-ти та 59-ти років, отримали травми та були доставлені до Первомайської центральної міської багатопрофільної лікарні.

"Там чотири постраждалих. У чоловіка струс мозку, його госпіталізували. У жінки забій тазу та струс мозку, її госпіталізували до хірургії. Ще один пацієнт – у нього забій правого плеча, відправили амбулаторно лікуватися. У іншого пацієнта перелом ключиці, йому наклали пов’язку, відправили на амбулаторне лікування. Важких там немає", — сказав головний лікар Первомайської лікарні Олег Чекрижов.

Слідчі кваліфікували подію за ознаками ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами". Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до трьох років.

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