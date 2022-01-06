О 16:45 у Свято-Михайлівському Золотоверхому соборі Православної церкви України розпочалося Всенічне бдіння у Надвечір’я Різдва Христового.

Суспільне веде трансляцію події.

Богослужіння проводить очільник Православної Церкви України Митрополит Епіфаній.

Також Суспільне веде трансляцію Великого повечір’я з Литією у Навечір’я Різдва Христового з Патріаршого собору Воскресіння Христового Української греко-католицької церкви.

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