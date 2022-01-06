У будинку №69-Б по проспекту Олександрівському від початку тижня сніг та дощова вода заливає під'їзд та квартири на 16 поверсі.

"Ми й вдень, і вночі збираємо воду, вчора вода стояла. Як нам ходити? Які це зручності? Ніяких", — розповіла Суспільному мешканка багатоповерхівки Валентина Сиротинко.

З 3 січня на 16 поверсі збирають воду у відра й тази. Ліфт вимкнули через те, що підтопило обладнання.

Суспільне Харків

Суспільне Харків

Мешканка будинку Ольга Ткачук розповідає, що постійно звертається до міської диспетчерської служби з питань ремонту: "Нам кажуть: хто взимку буде ремонтувати дах? Вчора я чотири відра води за пів дня зібрала".

Через дірявий дах вдруге затопило квартиру Дениса Петюкова, чоловік підраховує збитки.

Щоб відремонтувати дах, працівники "Жилкомсервісу" мають оглянути наслідки та скласти документи. Цього не зробили через свята, сказала Суспільному інженерка підприємства Анжеліка Приймак.

За її словами, востаннє дах перевіряли торік восени, ремонтували — понад п'ять років тому. Приймак каже, ремонт одного квадратного метра даху коштуватиме майже тисячу гривень, скільки знадобиться грошей загалом, потрібно рахували. Кошти проситимуть у міськради, там і визначатимуть підрядника. Роботи зможуть почати не раніше весни.

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