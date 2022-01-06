У Ніжині планують закрити дві школи

У Ніжині планують закрити школи №4 та №12. Такий проект рішення міському управлінню освіти рекомендувала підготувати профільна депутатська комісія міськради. Остаточне рішення з приводу закриття шкіл мають ухвалювати депутати на сесії Ніжинської міськради.

Причина, як йдеться у протоколі засідання комісії, в економії грошей. Зокрема, начальниця управління освіти міськради Валентина Градобик під час своєї доповіді говорила про значний дефіцит грошей на зарплати для шкіл на 2022 рік.

Громадські активісти та батьки, чиї діти там навчаються, виступають проти можливого закриття.

Представник батьківського комітету 4 школи Олександр Кривобок сказав, що питання закриття їхнього закладу розглядається уже близько 20 років.

Голова міського відділу освіти (Валентина Градобик, – ред.) вбачає скорочення бюджету.

"Багато витрат йде на утримання нашої четвертої школи. У мене особисто там навчається двоє дітей. За місяць від 80 до 100 гривень я доплачую за сніданки".

Громадська активістка Олена Фурса припускає: четверту школу хочуть закрити через те, що вона розташована у центрі міста.

"Будівля школи – ще козацька, історична, яку хочуть продати для отримання землі".

Одна із причин того, що батьки учнів проти закриття шкіл – наявність у закладах інклюзивних класів.

Для прикладу, у четвертій школі, де навчається 122 учні, три інклюзивні класи і троє дітей, що навчаються за індивідуальною формою, каже завуч №4 школи Олена Пулінець.

"Важко ходити далеко, моя дитина в корсеті. Якщо переведуть в іншу школу – це буде проблема для нашої сім’ї. У нашому четвертому класі навчається 19 учнів", – розповіла Юлія Гусєва, яка входить до батьківського комітету 12 школи.

Олена Пулінець додала, якщо міськрада ухвалить рішення про закриття школи, вони оскаржуватимуть його у суді.

Ми будемо оскаржувати рішення у суді, якщо воно буде негативним. Є батьківський комітет, створена громадська організація батьків, проведені консультації з юристами.

Директорка школи №12 Світлана Пашньова говорить, нині в закладі навчаються 125 дітей, працює більше 20 людей. За її словами, школа працює з 1906 року.

"Наші батьки обурилися, адже школа – це осередок культурного життя в нашому мікрорайоні. Вони не хочуть водити дітей в інші школи, тільки в цю".

Начальниця управління освіти Ніжинської міськради Валентина Градобик відмовилася давати коментар кореспонденту Суспільного.

Міський голова Ніжина Олександр Кодола сказав, що це питання сьогодні (6 січня, – ред.) не розглядає.

Голова ж постійної комісії міськради з питань освіти Світлана Кірсанова сказала, коли розглядатимуть питання ліквідації шкіл, поки що не відомо. Наразі воно ще тільки у процесі розгляду комісії.

"Це питання починалося ще минулої каденції, і в середині (2021, – ред.) року ми починали розглядати це питання. На той час, коли ми приймали це рішення щодо реорганізації тих шкіл, наскільки нам сказали в управлінні освіти, всім вчителям було запропоновано вакантні посади по школах. Після того, як було зупинено розгляд цього питання, наскільки мені було пояснено, керівництво або адміністрація шкіл знову понабирали собі в штат вчителів. Тому я не можу напевне сказати, чи будуть вчителі працевлаштовані. Але таке питання ми піднімали, і нас запевняли, що всі вчителі повинні бути працевлаштовані. Управління освіти сказало, що вони в цьому напрямку ведуть роботу".

Нагадаємо, в кінці березня 2021 року школу №4 вже хотіли ліквідувати. Причина така ж – економічно невигідно. У ніжинській школі №4 вартість навчання одного учня складає понад 36 700 гривень. Про це сказала начальниця управління освіти Ніжинської міськради Валентина Градобик. Але тоді людям сказали, що школу не закриватимуть, доки тривають обговорення.

Пізніше її хотіли зробити початковою через те, що утримувати її економічно невигідно. Батьки учнів школи 28 травня вийшли на протест, і це питання зняли з розгляду найближчої сесії на початку червня.

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