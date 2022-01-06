На Волині правоохоронці зареєстрували 20 випадків шахрайства під приводом нарахування COVID-виплат, – про це інформує сектор комунікації Нацполіції області.
Найбільшу суму коштів через шахраїв втратив житель Луцького району. З банківської картки чоловіка зникли 30 тисяч гривень.
У поліції зазначили, що шахраї надсилають SMS із повідомленням про можливість отримати виплату за вакцинацію проти COVID-19. Аби одержати кошти, необхідно перейти за посиланням, зазначити свої персональні дані, номер банківської карти та CVV-код.
"У такий спосіб шахраї отримують доступ до вашої банківської карти, швидко переводять всі наявні гроші, навіть кредитні, на інші рахунки", – розповів начальник управління карного розшуку Руслан Гамольчук.
За усіма фактами правоохоронці розпочали кримінальні провадження. Особи шахраїв встановлюють.
Що відомо
- 15 листопада президент Володимир Зеленський у своєму відеозверненні повідомив, що українці, які пройшли повний курс вакцинації проти коронавірусу, тобто отримали два щеплення, зможуть отримати тисячу гривень.
- Держава виділить близько 8 мільярдів гривень на підтримку населення під час карантину. Зеленський підписав відповідний закон 8 грудня.
- Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що перші "тисячі" від держави на картки вакцинованих українців почнуть надходити вже з 20-21 грудня.
- Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко застеріг українців від шахраїв: МОЗ не розсилає повідомлення щодо виплати 1 тисяч