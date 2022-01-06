logo logo
20 волинян звернулися до поліції із заявами про шахрайство через виплати за програмою єПідтримка
ГРОШІРегіони

20 волинян звернулися до поліції із заявами про шахрайство через виплати за програмою єПідтримка

Лариса Літвицька
·

На Волині правоохоронці зареєстрували 20 випадків шахрайства під приводом нарахування COVID-виплат, – про це інформує сектор комунікації Нацполіції області.

Найбільшу суму коштів через шахраїв втратив житель Луцького району. З банківської картки чоловіка зникли 30 тисяч гривень.

У поліції зазначили, що шахраї надсилають SMS із повідомленням про можливість отримати виплату за вакцинацію проти COVID-19. Аби одержати кошти, необхідно перейти за посиланням, зазначити свої персональні дані, номер банківської карти та CVV-код.

"У такий спосіб шахраї отримують доступ до вашої банківської карти, швидко переводять всі наявні гроші, навіть кредитні, на інші рахунки", – розповів начальник управління карного розшуку Руслан Гамольчук.

За усіма фактами правоохоронці розпочали кримінальні провадження. Особи шахраїв встановлюють.

Що відомо

  • 15 листопада президент Володимир Зеленський у своєму відеозверненні повідомив, що українці, які пройшли повний курс вакцинації проти коронавірусу, тобто отримали два щеплення, зможуть отримати тисячу гривень.
  • Держава виділить близько 8 мільярдів гривень на підтримку населення під час карантину. Зеленський підписав відповідний закон 8 грудня.
  • Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що перші "тисячі" від держави на картки вакцинованих українців почнуть надходити вже з 20-21 грудня.
  • Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко застеріг українців від шахраїв: МОЗ не розсилає повідомлення щодо виплати 1 тисяч

Категорії
РозслідуванняПолітикаЕкономікаКультураСвітСпортВідеоПодіїТоп дняПриродаРегіониСтильДітиНаукаТехнологіїУрбаністикаЇжаДомашні твариниЛюди