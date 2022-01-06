На Волині правоохоронці зареєстрували 20 випадків шахрайства під приводом нарахування COVID-виплат, – про це інформує сектор комунікації Нацполіції області.

Найбільшу суму коштів через шахраїв втратив житель Луцького району. З банківської картки чоловіка зникли 30 тисяч гривень.

У поліції зазначили, що шахраї надсилають SMS із повідомленням про можливість отримати виплату за вакцинацію проти COVID-19. Аби одержати кошти, необхідно перейти за посиланням, зазначити свої персональні дані, номер банківської карти та CVV-код.

"У такий спосіб шахраї отримують доступ до вашої банківської карти, швидко переводять всі наявні гроші, навіть кредитні, на інші рахунки", – розповів начальник управління карного розшуку Руслан Гамольчук.

За усіма фактами правоохоронці розпочали кримінальні провадження. Особи шахраїв встановлюють.

Що відомо