Наразі на Сумщині 35 мешканців, старших за 60 років, зробили третю дозу вакцини проти коронавірусу. Яка мета ревакцинації, пояснила заступниця директора обласного медичного центру соціально небезпечних захворювань Вікторія Литвинова.

За її словами, бустерну дозу роблять з метою підсилення імунітету людини та ефекту вакцини, який згасає з часом.

"Робиться ця доза через 6 місяців від другої дози. Важливо зробити цю третю дозу якраз в цьому інтервалі, від 6 місяців до 9. По статистиці, найбільша кількість вакцинацій подобово припадає десь на листопад, тому, мабуть, у квітні, ми можемо очікувати, що ці люди прийдуть на отримання третьої дози, і, можливо, також буде такий от пік вакцинації", - сказала вона.

Для бустерної дози буде використовуватись вакцина Moderna або Pfizer. Якщо ж людина вакцинувалася CoronaVak, то третя доза буде зроблена лише Pfizer.

Що відомо

З 6 січня усі охочі громадяни, старші 18 років, можуть зробити третє щеплення проти коронавірусу. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

З 22 грудня таку можливість мали медичні працівники та співробітники будинків інтернатного типу. Всього на Сумщині, станом на 6 січня, ревакцинувалося 128 людей.

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