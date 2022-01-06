В Одесі мешканці будинку Бабеля, 31, який затопило під час зливи у липні, вимагають у міськради розчистити балку, яка заповнюється сміттям, та укріпити схили. Вони побоюються, що чергова сильна злива знову призведе до затоплення їхніх квартир. Про це повідомила кореспондентка Суспільного, яка зустрілася із жителями.

Приблизно тиждень тому одна із власниць оселі Наталія Мальчева отримала відповідь на своє звернення від управління капітального будівництва міської ради. Там зазначається, що для вирішення питання наразі відсутні кошти.

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Загалом за цією адресою наразі зареєстровано 6 квартир. У них раніше мешкало одинадцять сімей, частина з них поїхала. Дехто залишився. Іван Лосєв і Юлія Мальчева після потопу отримали матеріальну допомогу. Кажуть, це не допомогло повністю відшкодувати збитки. Але найстрашніше на їхню думку це те, що ситуація може повторитися, адже схили, розташовані поруч з будинком, руйнуються, а балка, в якій знаходиться зливна труба, заповнена сміттям.

"Раніше стільки сміття не було і, коли йшов дощ, вода просто стікала. Може десь захоплювало десь там дощечку, гілочку чи ще щось, а зараз він захопить усе це сміття і воно піде усередину", — розповіла Юлія.

Ми намагалися зв’язатися із представниками міськради та управління капітального будівництва. Вони готові дати коментар наступного тижня.

Що відомо

Злива, під час якої в Одесі випало понад 50 мм опадів, розпочалася вночі 22 липня. За цей час вода підтопила приватні будинки та підвали багатоповерхівок, а вітер повалив 28 дерев. Тоді негода призвела до затоплення понад 20 об’єктів, до яких належать підвали багатоповерхівок, будинки та подвір’я.

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