На Херсонщині обрали запобіжний захід підозрюваній у вбивстві співмешканця

На Херсонщині суд обрав запобіжний захід підозрюваній у вбивстві співмешканця – вона перебуватиме за ґратами.

Про це йдеться на сайті обласної прокуратури Херсонської області.

Такий запобіжний захід вимагала обласна прокуратура. Суд підтримав і жінку відправили за ґрати на час досудового розслідування.

Що відомо

На Херсонщині повідомили про підозру 50-річній жительці села Великі Копані за фактом умисного вбивства співмешканця, вчиненого з особливою жорстокістю.

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