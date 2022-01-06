Житомирський футбольний клуб "Полісся" після відпустки розпочав підготовку до другого кола чемпіонату України серед команд Першої ліги. Тренування відбувається у Львові на базі місцевого клубу "Рух". Про це Суспільному розповів головний тренер команди Юрій Калітвінцев.
За його словами, це – перше тренування футбольного клубу "Полісся"після короткотривалої відпустки.
"Я не розумію, як можна відпочивати півтора-два місяці, – каже Юрій Калітвінцев. – По-друге, ми не заслужили відпочинку. Навіть у відпустці у футболістів була індивідуальна програма, яку хлопці виконували. За ці дні ми побачимо, хто і як її виконав".
Нині команда перебуває на дев'ятій сходинці турнірної таблиці.
"Ще йдучи у відпустку, я говорив, що ми заборгували вболівальникам, – каже Юрій Калітвінцев. – Ми хочемо повернути їхню любов до команди. А щоб повернути – потрібні не слова, а справи".
Директор футбольного клубу "Полісся" Володимир Загурський розповів, що по завершенні першого кола чемпіонату України серед команд Першої ліги у команді відбулися зміни.
"Під час зимової перерви команду вже покинуло дев'ять футболістів, – каже Володимир Загурський. – Впродовж зимової перерви підписали нового гравця – вихованця спортивного клубу "Дніпро-1", який безпосередньо грав у Прем'єр- лізі минулого сезону – це Арсеній Батагов. Крім того, на даний час в команді перебуває на перегляді п'ять футболістів".
Володимир Загурський каже, що власники клубу ставлять перед "Поліссям" завдання увійти до призерів Першої ліги за підсумками сезону. Це дасть можливість змагатися за вихід до Прем'єр-ліги.
"Завдання, яке поставило керівництво і президент клубу Геннадій Буткевич – це призові місця, третє місце по завершенні сезону", – зазначив Володимир Загурський.
Після підготовчого періоду у Львові команда повернеться до Житомира, а затим проведе другий збір у Туреччині.
Що відомо
- Житомирський ФК "Полісся" припинив співпрацю з шістьма гравцями – рішення тренерського штабу.
- У Житомирі відсвяткували вихід ФК "Полісся" до І ліги чемпіонату України з футболу.
- Житомирське "Полісся" здобуло другу поспіль перемогу у Чемпіонаті України з футболу.
- Фанати футбольного клубу "Полісся" прийшли під стіни Житомирської облдержадміністрації.