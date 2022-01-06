Житомирський футбольний клуб "Полісся" після відпустки розпочав підготовку до другого кола чемпіонату України серед команд Першої ліги. Тренування відбувається у Львові на базі місцевого клубу "Рух". Про це Суспільному розповів головний тренер команди Юрій Калітвінцев.

За його словами, це – перше тренування футбольного клубу "Полісся"після короткотривалої відпустки.

"Я не розумію, як можна відпочивати півтора-два місяці, – каже Юрій Калітвінцев. – По-друге, ми не заслужили відпочинку. Навіть у відпустці у футболістів була індивідуальна програма, яку хлопці виконували. За ці дні ми побачимо, хто і як її виконав".

Фото: ФК "Полісся"

Фото: ФК "Полісся" Юрій Калітвінцев

Нині команда перебуває на дев'ятій сходинці турнірної таблиці.

"Ще йдучи у відпустку, я говорив, що ми заборгували вболівальникам, – каже Юрій Калітвінцев. – Ми хочемо повернути їхню любов до команди. А щоб повернути – потрібні не слова, а справи".

Фото: ФК "Полісся"

Фото: ФК "Полісся"

Директор футбольного клубу "Полісся" Володимир Загурський розповів, що по завершенні першого кола чемпіонату України серед команд Першої ліги у команді відбулися зміни.

"Під час зимової перерви команду вже покинуло дев'ять футболістів, – каже Володимир Загурський. – Впродовж зимової перерви підписали нового гравця – вихованця спортивного клубу "Дніпро-1", який безпосередньо грав у Прем'єр- лізі минулого сезону – це Арсеній Батагов. Крім того, на даний час в команді перебуває на перегляді п'ять футболістів".

Фото: Суспільне Житомир Володимир Загурський

Фото: ФК "Полісся"

Володимир Загурський каже, що власники клубу ставлять перед "Поліссям" завдання увійти до призерів Першої ліги за підсумками сезону. Це дасть можливість змагатися за вихід до Прем'єр-ліги.

"Завдання, яке поставило керівництво і президент клубу Геннадій Буткевич – це призові місця, третє місце по завершенні сезону", – зазначив Володимир Загурський.

Фото: ФК "Полісся"

Після підготовчого періоду у Львові команда повернеться до Житомира, а затим проведе другий збір у Туреччині.

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