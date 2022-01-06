Захворюваність на коронавірус на Полтавщині нині має тенденцію до зниження. Найбільше хворих від початку пандемії в області було у листопаді 2021-го – майже по 2 тисячі щодоби. Про це розповів Суспільному лікар-епідеміолог обласного центру контролю і профілактики хвороб Андрій Байбарза. Яким був минулий рік і що очікувати від 2022-го – у матеріалі.

За 2021-й рік у 103 013 людей підтвердили COVID-19. Порівняно з 2020-м – це майже утричі більше, каже епідеміолог. Від початку пандемії значні підйоми були у листопаді 2020-го, а ще – квітні та листопаді 2021-го. Наприкінці осені область входила до регіонів із найвищим рівнем поширення коронавірусу в Україні.

«Ці підйоми пов’язані зі зміною штамів коронавірусу. Ми виявляли нові мутації штамів вірусу якраз в періоди спаду. Ці мутації до нас заносять в область з інших регіонів. Ця циркуляція штамів відбувається в усьому світі», – розповів епідеміолог Андрій Байбарза.

РНБО Графік кількості виявлених хворих на COVID-19 на Полтавщині в 2021 році

Після виникнення мутацій вірус швидко поширювався. На Полтавщині вперше штам вірусу «Дельта» зафіксували у селищі Градизьк Кременчуцького району, це було у червні 2021-го. А в лютому минулого року в області виявили південноафриканський штам вірусу.

«Тенденція до зниження захворюваності залишається, але коронавірусна інфекція нікуди не зникла. Із 60 громад Полтавщини, у 58 були нові випадки захворювання з початку 2022-го року. Вірус продовжує циркуляцію», – повідомив епідеміолог.

РНБО Статистика щодо хворих на коронавірус на Полтавщині у 2021 році

Нині область серед лідерів в Україні за рівнем захворюваності та вакцинації, каже Андрій Байбарза. Наявні вакцини, за його словами, ефективні і проти штамів коронавірусу. Але сама вакцинація поки не впливає на рівень захворюваності, каже епідеміолог:

«Підйоми і спади захворюваності так само будуть і 2022-го. Зараз ризик подальшого підйому нікуди не зникає. Медиків не задовольняє, як люди ставляться до імунізації. Поки що недостатньо рівня охоплення щепленнями. Нині це просто індивідуальний захист, а для колективного імунітету треба 80-90% вакцинації».

За словами координатора з вакцинальної кампанії від COVID-19 на Полтавщині Олександра Оглоблі, першою дозою вакцини від коронавірусу нині в області щепили близько 620 тисяч людей. Другу дозу отримали понад 570 тисяч жителів регіону.

Що відомо:

Вперше карантин через коронавірус в Україні запровадили 12 березня 2020-го.

Перший випадок захворювання на коронавірус на Полтавщині виявили у березні 2020-го року.

На Полтавщину вакцину від коронавірусу уперше доставили 24 лютого 2021 року.

Саму ж вакцинацію в області почали 25 лютого. Першим щепили працівника обласної інфекційної лікарні Романа Пономаренка.

Центри масової вакцинації від коронавірусу у Полтавській області розташовані у Полтаві, Миргороді, Кременчуці, Горішніх Плавнях та Лубнах.

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