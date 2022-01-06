Поліція підозрює 38-річного жителя Дніпропетровщини у викраденні 280 кг меду на суму близько 40 тисяч гривень у Куп'янському районі Харківської області.

Дві крадіжки на території Куп'янського району, під час яких зникли мед, металеві вироби та інструменти, сталися протягом жовтня-листопада 2021 року, повідомили у поліції Куп'янщини 6 січня. У господарчих спорудах, де зберігали врожай та речі, були зламані замки.

"В одній із таких будівель зловмисник скоїв крадіжку семи ємностей із медом, загальною вагою 280 кг", — сказано у повідомленні.

У крадіжках підозрюють 38-річного жителя Дніпропетровської області. За даними поліції Куп'янщини, його вже судили за аналогічні злочини. На оперативних фото — підозрюваний з бідонами меду та бензопилою.

Чоловіку загрожує до шести років ув'язнення.

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