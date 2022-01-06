30 вихованців закладів соціально-психологічної реабілітації Івано-Франківської громади взяли участь у спільній Святій вечері. 6 січня її організувала Івано-Франківська міська рада для дітей позбавлених батьківського піклування, інформує кореспондентка Суспільного.

Трапезу провели у Католицькому ліцеї святого Василія Великого. Розпочали її з колядки та промови господаря — архієпископа і митрополита Івано-Франківського Української Греко-Католицької Церкви Володимира Війтишина.

"Нехай Господь благословить цей Святий вечір цими святими стравами. Щоб на жодному столі у жодному домі в Україні не забракло якоїсь їжі. Щоб ми завжди мали всього вдосталь", — сказав Володимир Війтишин.

Фото: Суспільне Карпати Трапезу провели у Католицькому ліцеї святого Василія Великого

На столі — традиційні для Святвечора 12 страв: кутя, вареники, риба, узвар. Готував для дітей шеф-кухар Ігор Семчук. Каже, старався створити родинний затишок.

"Мінімізували кількість спецій, приправ — взагалі немає. У нас все натуральне: рибка — найвищого класу, щоб дітки були здорові та наситилися, вареники з капустою, вареники з маком. Все, як на Святу вечерю, і обов’язково — кутя", — каже шеф-кухар Ігор Семчук.

Фото: Суспільне Карпати На столі — традиційні для Святвечора 12 страв: кутя, вареники, риба, узвар

Зі слів начальниці Івано-Франківської служби у справах дітей Ірини Рохман, на вечерю витратили 16 тис. грн з бюджету громади.

"Два роки тому 6 січня пролунав телефонний дзвінок, під час якого мама зі сльозами на очах просила: "Заберіть у мене дитину, бо я не маю що поставити на вечерю". Ми, дорослі, батьки маємо такий привілей — забезпечувати любов, затишок, а, особливо, у такий щемний момент, як момент народження Месії", — говорить Ірина Рохман.

Фото: Суспільне Карпати На вечерю витратили 16 тис. грн з бюджету громади

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