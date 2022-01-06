Як працюватимуть центри вакцинації на вихідні у Хмельницькій області

У Хмельницькому на Різдво центри та пункти вакцинації не працюватимуть. У вихідні, 8-9 січня, щеплення можна буде зробити у центрах вакцинації у п'ятьох містах області.

Про це повідомили у пресслужбі Хмельницької обласної державної адміністрації.

Графік роботи пунктів та центрів вакцинації у вихідні та святкові дні:

7 січня

центри вакцинації не працюватимуть.

8 січня

м. Хмельницький "Поділля Центр" – з 9.00-12.00;

м. Шепетівка, центр №1 (вул. Героїв Небесної Сотні, 61) – з 9.00 по 12.00;

м. Кам’янець-Подільський – з 9.00-12.00;

м. Старокостянтинів – з 9.00 по 12.00.

9 січня

м. Старокостянтинів – з 9.00 по 12.00;

м. Хмельницький "Поділля Центр" – з 9.00-12.00;

м. Шепетівка (центр №1, вул. Героїв Небесної Сотні, 61) – з 9.00 по 12.00;

м. Волочиськ, м. Кам’янець-Подільський, м. Красилів – за графіком.

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