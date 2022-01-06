Як працюватимуть центри вакцинації на вихідні у Хмельницькій області

У Хмельницькому на Різдво центри та пункти вакцинації не працюватимуть. У вихідні, 8-9 січня, щеплення можна буде зробити у центрах вакцинації у п'ятьох містах області.
Про це повідомили у пресслужбі Хмельницької обласної державної адміністрації.
Графік роботи пунктів та центрів вакцинації у вихідні та святкові дні:
7 січня
- центри вакцинації не працюватимуть.
8 січня
- м. Хмельницький "Поділля Центр" – з 9.00-12.00;
- м. Шепетівка, центр №1 (вул. Героїв Небесної Сотні, 61) – з 9.00 по 12.00;
- м. Кам’янець-Подільський – з 9.00-12.00;
- м. Старокостянтинів – з 9.00 по 12.00.
9 січня
- м. Старокостянтинів – з 9.00 по 12.00;
- м. Хмельницький "Поділля Центр" – з 9.00-12.00;
- м. Шепетівка (центр №1, вул. Героїв Небесної Сотні, 61) – з 9.00 по 12.00;
- м. Волочиськ, м. Кам’янець-Подільський, м. Красилів – за графіком.
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