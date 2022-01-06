За рецептом, якому щонайменше 100 років, готує кутю етнологиня з Полтавщини Олена Щербань. Пшеницю та узвар для цього жінка варить у горщиках у печі. Додає інгредієнти, які зібрала власноруч: горіхи та фрукти. Про традиції Святвечора, який відзначають 6 січня, Олена Щербань розповіла Суспільному.

20 років за рецептом предків готує кутю етнологиня Олена Щербань із Опішні. За основу бере пшеницю, а використовує для приготування горщик.

"Насипати куті треба рівно стільки, щоб була у нас лінія горизонту, щоб була половина горщика. От бачите, вона зараз правильно насипана. І коли половина горщика є , то тоді у нас, коли приготується кутя, її буде повен горщик. дна частина пшениці, три частини водиці холодної, студеної. Наш горщик із кутечкою накриваємо покришкою і ставимо у піч. Можна щось приспівати. Можна прочитати "Отче наш", – каже етнологиня Олена Щербань.

фото: Суспільне Полтава Кутя, яку приготувала Олена Щербань

У печі горщик пробуде щонайменше годину. Порад щодо приготування питала у мами, говорить Олена Щербань.

Готувати її (кутю – ред.) треба не на вогні дуже, а треба, щоб вона мліла у жарку. Я її увесь час буду витягувати з печі. І буду перевертати нашого горщика, щоб вона з усіх боків (приготувалася – ред.). Мамо, як знати, що кутя приготувалася? А вона каже: "Вари, поки вона очі витріщить". Тобто розвариться.

До Святвечора, каже етнологиня, раніше готувалися від ранку.

До Святої вечері треба ж зібрати стіл із 12 страв. Але ж вони (продукти – ред.) у нас не в магазинах лежали, вони ж лежали в льоху наші продукти. Це і квашена капуста, і солонина наша, солені огірки, помідори, і квасолька у нас відібрана, щоб ми чи паштету зробили, чи начинки для пирогів.

фото: Суспільне Полтава Страви на столі

До куті Олена Щербань додає, зокрема, горіхи, заливає узваром та кладе фрукти із нього.

Ми кладемо у нашу кутю, у нашу пшеницю мак. Він у нас може бути перетертий. Перетирати його краще у макітрі ступкою з цукром. Додали маку, тоді ми додали у нашу кутю меду. І це той момент, я наголошую, що треба боятися передати куті меду, бо засолодка кутя теж не дуже добре. Я узвару наливаю рівно стільки, щоб каша зберегла форму, але узвар уже вийшов з берегів.

Кутю цього дня діти несуть і своїм хрещеним батькам.

Вони повинні були принести Святу вечерю зі свого столу, мама їм збирала і передавала хрещеним батькам. Також годилося провідати бабусю. І несли обов’язково кутю з новенького горщечка, узвар – це як закон, хліба.

фото: Суспільне Полтава Горщик у печі

Першим ложку цієї страви мав взяти батько.

Вітав усіх присутніх і не їв, а підкидав до стелі. А тепер дивіться – до стелі вона прилипла. Якщо зернята прилипли, то приплід у хаті – сини і дочки народяться. Мак – на гроші. Мед – буде здоров’я і солод у хаті.

Після вечері ложки не мили, а залишали окремо у мисці, додає Олена Щербань. Вірили, якщо вони не перевернуться, протягом року у сім’ї усі залишаться живі та здорові.