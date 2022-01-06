Найбільше в Україні співвідношення довжини поперечного шпагату до зросту має полтавка Анна Мохонько. За це вона потрапила до Національного реєстру рекордів. Довжину ніг вимірювали у поперечному шпагаті, вона склала майже 2,5 метри при зрості 182 сантиметри, повідомила Суспільному Анна.

Нагороду полтавка Анна Мохонько отримала у Києві. Стати рекордсменкою України жінці запропонувала мама.

"Ось така є в мене нагорода. Рекорд у номінації «Найбільше співвідношення довжини поперечного шпагату до зросту». Вона побачила в Інтернеті інформацію, в якій розповідалось, що полтавка посіла місце в Книзі рекордів України з довжиною ніг 113 сантиметрів. І мама мені сказала: «Ти 100% поб’єш цей рекорд, давай»", – каже полтавка, що потрапила до Національного реєстру рекордів Анна Мохонько.

ФОТО А.МОХОНЬКО Полтавка, що потрапила до Національного реєстру рекордів

Анкету вона заповнила того ж дня. Зріст Анни 1 метр 82 сантиметри, довжина ніг – 1 метр 22 сантиметри.

"Треба було відправити фотографії і відеопідтвердження, що так, у мене дійсно довгі ноги. Я тоді відправила декілька фотографій у купальнику і одну фотографію, де я у шпагаті, бо це ж моє досягнення. Я не завжди сідала на шпагат, почала тренуватися з першого карантину", – додала Анна Мохонько.

Фото: Суспільне Полтава/ФОТО А.МОХОНЬКО Анна Мохонько — полтавка

Довжину ніг полтавки вимірювали у поперечному шпагаті – це 244 сантиметри. Дані внесли до Національного реєстру рекордів.

"Я сіла на стіл, точніше на два столи, роз’їхалась на шпагат. Потім вже по носочках сантиметром міряли довжину ніг. Якби я краще розігрілася, не замерзла, то я могла б ще глибше сісти, і рекорд був би ще більший", — говорить полтавка, що потрапила до Національного реєстру рекордів.

ФОТО А.МОХОНЬКО Встановлення рекорду Анною Мохонько

Свій рекорд Анна Мохонько присвятила мамі.