Ексдепутата Коломийської міської ради з Івано-Франківщини, який у листопаді 2016 року, ймовірно, збив автомобілем на смерть двох людей, триматимуть під вартою. Про це інформують на сайті Нацполіції.
Такий запобіжний захід чоловікові обрав слідчий суддя Печерського районного суду Києва 5 січня. Раніше поліцейські затримали прикарпатця у Польщі, де він переховувався, і 4 січня екстрадували в Україну.
"4 січня ексдепутата Коломийської міської ради, якого підозрюють у вчиненні смертельної ДТП, екстрадували з Республіки Польща в Україну в межах міжнародного співробітництва. Він перебував у міжнародному розшуку. 5 січня слідчий суддя Печерського районного суду Києва обрав експосадовцю запобіжний захід у вигляді тримання під вартою", – йдеться у дописі.
Якщо вину чоловіка доведуть у суді, йому загрожує до десяти років ув'язнення.
Що відомо
У листопаді 2016 року на Івано-Франківщині сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої загинули двоє пішоходів. Під час досудового розслідування слідчі Нацполіції з'ясували, що на людей автомобілем Audi наїхав ексдепутат Коломийської міської ради.
Після експертизи слідчі повідомили чоловікові про підозру за ч. 3 ст. 286Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами КК України. Опісля прикарпатець виїхав з України. Тоді поліцейські оголосили його в міжнародний розшук.
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