В Одесі 30 грудня 2021 року військове командування організувало новорічне святкування, внаслідок якого померла одна людина. Ще двох госпіталізували у важкому стані. Про це повідомили в пресслужбі Одеської спецпрокуратури.

За даними прокуратури, після святкування троє військовослужбовців-контрактників повернулися до гуртожитку "в стані сильного алкогольного сп’яніння". Згодом одного з них знайшли мертвим. Інших двох солдатів госпіталізували до Військово-медичного клінічного центру Південного регіону України у важкому стані.

Наразі розслідують причетність командування до загибелі чоловіка. Прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом недбалого ставлення до служби. Наразі, як повідомили в пресслужбі, слідчі та прокурори з’ясовують обставини події, проводять судово-медичні експертизи, допитують свідків.

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