На Рівненщині сім'я влаштовує півгодинне музично-світлове шоу у себе на подвір'ї. Таким чином хочуть підняти настрій односельцям та гостям на Різдво, – розповів Суспільному господар обійстя Микола Ващищук. Загалом для оформлення шоу родина використала близько 16 тисяч різнокольорових лампочок.

Родина Ващищуків з селища Млинів влаштовує в себе на подвір'ї святкове музично-світлове шоу з нагоди Різдва. Це перше цьогорічне святкове шоу від них.

Фото: Суспільне Рівне Цьогоріч дійство триває пів години та поєднує у собі музику та світлове шоу.

Ввечері Микола Ващищук з дружиною та синами вмикають на подвір'ї різнокольорову ілюмінацію. В одну композицію звук і світло об'єднують на комп'ютері за допомогою спецобладнання.

Чоловік раніше працював у млинівському будинку творчості, де вчив дітей робити світломузику.

"Тут близько 16 тисяч лампочок, керуємо комп'ютером. Музика – старший син і дружина, два різних почерки. А вже монтаж і електроніка – то ми з меншим сином вдвох. В цьому році музика різношерстна – починаючи від української пісні на Євробачення і закінчуючи фільмом, який наробив шуму – "Гра в кальмара", – розповів Микола Ващищук.

Фото: Суспільне Рівне На перший запуск шоу зібрались близько сотні глядачів серед місцевих та приїжджих з інших сіл.

Триває програма майже пів години. На перший запуск, попри дощову погоду, зібралося до сотні людей.

"Ми нічого подібного тут не бачили, певно, і Волинь, і Рівне – такої ілюмінації в нас тут поруч не було. Звичайно, сини власників тут допомогли, бо, наскільки ми знаємо, вони програмісти, пишуть ці програми. І наш пан Микола – він з чудодійними руками. Він тут від ранку монтує ялинку і дроти – ми тут вже бачимо: наш пан Микола готує нам свято", – поділилась з Суспільним сусідка Ващищуків Іванна Панасюк.

Михайло та Валентина Мазорчуки приїхала на дійство з сусіднього села Перевередів. Для них такий візит – вже традиція.

"Ми вже не перший рік сюди приїжджаємо. Дуже весело, атмосферно, красиво. Завжди на Різдво тут аншлаг, немає де машину поставити і дуже весело. Цього року веселіше, багато елементів додалося, дуже гарно, з кожним роком все гарніше", – розповіло сімейство Мазорчуків.

Фото: Суспільне Рівне Музично-світлове шоу родина Ващищуків організовує п'ять років, проте одного року від нього відмовились через пандемію.

Таке шоу Ващищуки на свята влаштовують п'ять років. Лише торік через ковідну пандемію від дійства відмовилися. Пан Микола розповів: за ці роки шоу бачили не лише млинівчани, а й жителі сусідніх обласних центрів та навіть гості з-за кордону.

"За перший рік то було соромно перед людьми. Але в цьому році має бути не настільки соромно – арки кращі, сходи кращі і зоряне небо. Сказати чесно: воно мало початися з Миколая, а почалося з різдвяних свят, є накладки", – зазначив Микола Ващищук.

Попередньо організатори планують вмикати ілюмінацію наступні десять днів о сьомій вечора, а у ці вихідні – ще й додатково о шостій. Але, додають, все залежить від погоди.

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