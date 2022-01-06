На Рівненщині сім'я влаштовує півгодинне музично-світлове шоу у себе на подвір'ї. Таким чином хочуть підняти настрій односельцям та гостям на Різдво, – розповів Суспільному господар обійстя Микола Ващищук. Загалом для оформлення шоу родина використала близько 16 тисяч різнокольорових лампочок.
Родина Ващищуків з селища Млинів влаштовує в себе на подвір'ї святкове музично-світлове шоу з нагоди Різдва. Це перше цьогорічне святкове шоу від них.
Ввечері Микола Ващищук з дружиною та синами вмикають на подвір'ї різнокольорову ілюмінацію. В одну композицію звук і світло об'єднують на комп'ютері за допомогою спецобладнання.
Чоловік раніше працював у млинівському будинку творчості, де вчив дітей робити світломузику.
"Тут близько 16 тисяч лампочок, керуємо комп'ютером. Музика – старший син і дружина, два різних почерки. А вже монтаж і електроніка – то ми з меншим сином вдвох. В цьому році музика різношерстна – починаючи від української пісні на Євробачення і закінчуючи фільмом, який наробив шуму – "Гра в кальмара", – розповів Микола Ващищук.
Триває програма майже пів години. На перший запуск, попри дощову погоду, зібралося до сотні людей.
"Ми нічого подібного тут не бачили, певно, і Волинь, і Рівне – такої ілюмінації в нас тут поруч не було. Звичайно, сини власників тут допомогли, бо, наскільки ми знаємо, вони програмісти, пишуть ці програми. І наш пан Микола – він з чудодійними руками. Він тут від ранку монтує ялинку і дроти – ми тут вже бачимо: наш пан Микола готує нам свято", – поділилась з Суспільним сусідка Ващищуків Іванна Панасюк.
Михайло та Валентина Мазорчуки приїхала на дійство з сусіднього села Перевередів. Для них такий візит – вже традиція.
"Ми вже не перший рік сюди приїжджаємо. Дуже весело, атмосферно, красиво. Завжди на Різдво тут аншлаг, немає де машину поставити і дуже весело. Цього року веселіше, багато елементів додалося, дуже гарно, з кожним роком все гарніше", – розповіло сімейство Мазорчуків.
Таке шоу Ващищуки на свята влаштовують п'ять років. Лише торік через ковідну пандемію від дійства відмовилися. Пан Микола розповів: за ці роки шоу бачили не лише млинівчани, а й жителі сусідніх обласних центрів та навіть гості з-за кордону.
"За перший рік то було соромно перед людьми. Але в цьому році має бути не настільки соромно – арки кращі, сходи кращі і зоряне небо. Сказати чесно: воно мало початися з Миколая, а почалося з різдвяних свят, є накладки", – зазначив Микола Ващищук.
Попередньо організатори планують вмикати ілюмінацію наступні десять днів о сьомій вечора, а у ці вихідні – ще й додатково о шостій. Але, додають, все залежить від погоди.
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