У Полтаві почали підготовку до щедрування – влаштували майстер-клас

В обласному центрі влаштували майстер-клас, аби підготуватися до святкової ходи "Полтава щедрує". Охочі вивчали щедрівки та виготовляли різдвяну зірку, аби пройти з нею містом і вітати людей. Про це Суспільному розповіла співорганізаторка заходу Наталія Баранник. Влаштували його представники проєкту «Місто Хаб».

Зо два десятки людей у Полтаві зібралися, аби вивчити щедрівки для святкової ходи, яку запланували на 13 січня.

"Ми проводимо різдвяну майстерню співу. Тому ми запросили співачку, яка розповість нашим учасникам, які є щедрівки, колядки, як їх співати", – говорить співорганізаторка майстер-класу Наталія Баранник.

фото: Суспільне Полтава Майстер-клас

"У мене дві задачі. Перша задача – допомогти співати з людьми пісні, які будуть використовуватися в події "Полтава щедрує". Це три відомі щедрівки. А друга задача – це співати з людьми автентичні щедрівки", – каже співачка Катерина Гаврилова.

Полтавка Наталія Пентела прийшла на майстер-клас з 8-річною донькою та друзями.

"Коли я ще була маленькою, ми завжди єдналися, ходили до бабусь, дідусів, до наших тіток. Збиралися за одним столом, співали колядки, проводили разом свято", – розповідає полтавка Наталія Пентела.

фото: Суспільне Полтава Учасники майстер-класу

"Ми прийшли сюди, бо нам цікаво, і я ще хочу співати пісні. Я уже співала «Щедрик» і ще дві нові колядки вчу", – говорить полтавка Лєра Пентела.

Крім того, на майстер-класі виготовляли різдвяну зірку. Її використовуватимуть під час святкової ходи.

"Уже відбувається процес, діти починають малювати. Ми підготували й кольоровий папір, і різні фарби, і помпони, щоб діти не обмежували свою фантазію та повністю віддалися творчості", – каже співорганізаторка майстер-класу Анастасія Лісова.

За словами співорганізаторки, такий майстер-клас влаштували вперше.