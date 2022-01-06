До семи років позбавлення волі засуджено громадянина України, який у 2019 році намагався підпалити храм УПЦ у Запоріжжі.

Про це 6 січня повідомили на сайті Служби безпеки України.

Як з'ясували співробітники СБУ, зловмисник виконував завдання та координувався "спецслужбами" так званої "ДНР", з метою дестабілізувати ситуацію в регіоні. Відомо, що бойовики терористичної організації "ДНР" напередодні надання Томосу ПЦУ планували спровокувати конфлікт на релігійній основі.

Як свідчать дані, "псевдоспецслужба" знайшла мешканця Запоріжжя, який погодився за 30 тисяч гривень влаштувати підпал храму Апостола Івана Богослова Запорізької єпархії УПЦ.

Ключовою вимогою було розповсюдити відео пожежі в ЗМІ, щоб це трактувалось як напад на місцеву громаду УПЦ мирянами новоствореної ПЦУ.

Організатора підпалу та його спільників співробітники СБУ затримали на місці правопорушення. Судом чоловіка було визнано винним за трьома статтями: ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 27 та ч. 2 ст. 258 (Терористичний акт) Кримінального кодексу України

Вирок – 7 років позбавлення волі – набув законної сили.

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