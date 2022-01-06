У музеї на Тернопільщині відкрили виставку новорічних і різдвяних експонатів

У Теребовлянському музеї виставили понад 200 новорічних і різдвяних експонатів. Про це розповів директор цього музею Ярослав Ярошевський.
За його словами, це 50 листівок та сотня марок, а також ялинкові прикраси, які виготовляли на Теребовлянській фабриці.
Фото: Мирослава Західна/Суспільне
Серед новорічних іграшок є такі, яким понад 70 років. Ярослав Ярошевський каже, це іграшки у вигляді тварин, шишок та бурульок.
Фото: Мирослава Західна/Суспільне
Листівки музею передали жителі Теребовлі, а також українська діаспора з Канади, розповів Ярослав Ярошевський.
Фото: Мирослава Західна/Суспільне
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