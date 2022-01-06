Більше тисячі поліцейських стежитимуть за безпекою та порядком на Івано-Франківщині впродовж різдвяних свят. Про це повідомили на Facebook-сторінці Нацполіції області.
Поліцейські чергуватимуть біля 1 100 прикарпатських храмів, де відбуватимуться святкові богослужіння.
Як йдеться у дописі, напередодні Різдва поліцейські-вибухотехніки та кінологи зі службовими собаками перевіряють церкви, в яких відбудуться богослужіння.
"Поліція Прикарпаття звертається до жителів та гостей краю з проханням не порушувати правопорядок, дотримуватися вимог чинного законодавства та бути толерантними. Не забувайте і про карантинні обмеження: використовуйте засоби індивідуального захисту та дотримуйтесь соціальної дистанції", — пишуть поліцейські.
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