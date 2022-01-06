COVID-19: на Хмельниччині виявили 390 нових випадків інфікування

На Хмельниччині станом на 12.00 годину 6 січня лабораторно підтвердили 390 нових випадків захворювання на COVID-19. Одужали від недуги ще 285 людей. Від ускладнень, пов'язаних з захворюваністю на коронавірусну інфекцію, померли 8 жителів області.

Такі дані повідомляє пресслужба Хмельницької ОДА з посиланням на обласний штаб техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

За минулу добу проведено 1021 дослідження методом ПЛР, 90 – методом ІФА, 789 – тестів на антиген.

Нові випадки захворювання були виявлені:

224 – Хмельницький район;

89 – Шепетівський район;

77 – Кам’янець-Подільський район.

Наразі в області на лікуванні перебуває 3440 людей: 632 лікується стаціонарно, 2808 – амбулаторно. З них 239 – діти, 70 – медпрацівники.

Завантаженість ліжкомісць з киснем у закладах, що надають допомогу хворим з COVID-19, по області складає 28,9%. В лікарнях перебувають 632 хворих, 100 – з підозрою.

Станом на 12:00 годину 6 січня в Хмельницькій області зареєстровано 147586 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. З них 8926 – діти, 5993 – медпрацівники. Одужали від хвороби 140498 людей (95,4% від підтверджених випадків), з них 8654 – діти, 5878 – медпрацівники.

Кількість летальних випадків внаслідок ускладнень через COVID-19 в області складає 3363 людей.

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