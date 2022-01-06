Через підпал: у місті на Черкащині вщент згоріла автівка

Уночі 6 січня в Умані згорів автомобіль. Про це Суспільному повідомила речниця Головного управління з надзвичайних ситуацій області Юлія Норовкова.

За словами речниці, пожежа сталася о 2:47 на вулиці Кизила.

"Під час стоянки загорівся «Volkswagen Golf». Пожежа розповсюдилась і на гараж", — розповіла речниця.

Ліквідували пожежу працівники 14-ї Державної пожежно-рятувальної частини. Вогонь знищив автомобіль та дах гаража.

За попередніми даними, причиною загоряння став підпал, додала Юлія Норовкова.

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