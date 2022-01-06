В Одесі відбудеться різдвяний парад трамваїв: де та коли

7 січня в Одесі відбудеться традиційний різдвяний парад трамваїв. Його проводять щороку, повідомили в пресслужбі комунального підприємства "Одесміськелектротранс".

У 2022 році в параді візьмуть учать електробуси. О 18:08 "Одісей-МАХ" та два "Одісеї" стартуватимуть з 11-ї станції Люстдорфської дороги. Всередині вагонів співатимуть церковні хори та етно-колектив Jam Band. Транспорт зробить дві зупинки:

на Вузівському (о 18:23);

на площі Толбухіна (о 18:36).

Також о 17:54 з вулиці Паустовського стартуватиме парад трьох електробусів. Вони зроблять чотири зупинки на:

Заболотного (о 18:01);

Марсельській (о 18:06);

Приморській (о 18:29);

Морському вокзалі (о 18:33).

О 19:00 обидві колони приїдуть на Старосінну площу. Парад традиційно завершиться народними гуляннями.

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