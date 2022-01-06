Під час різдвяних свят поліцейські Тернопільщини працюватимуть в посиленому режимі, розповів начальник відділу охорони публічного порядку Нацполіції області Степан Савик.

За його словами, з 6 по 10 січня правоохоронці патрулюватимуть населені пункти, чергуватимуть поблизу церков, у місцях масового скупчення людей і святкування. Також чергуватимуть вибухотехніки та кінологи. До охорони публічного порядку, каже Степан Савик, залучать 638 працівників поліції:

"Особлива увага буде приділена культовим спорудам, які відвідує значна кількість громадян, а також культовим спорудам і населеним пунктам, де відбуваються почергові богослужіння, а також, де відбувався перехід з однієї конфесії в іншу".

За словами Степана Савика, на Тернопільщині є 23 населених пункти, де в церквах буде почергове служіння різних конфесій і 26 населених пунктів, де віряни перейшли з однієї конфесії в іншу. Загалом, каже чоловік, під час Різдва богослужіння відбудуться в 1 500 храмах області.

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