У Кіровоградській області за продаж неповнолітнім тютюнових та алкогольних виробів наклали штрафів на майже пів мільйона гривень, хочуть анулювати 40 ліцензій на їх продаж. Це результати перевірок магазинів поліцією за минулий рік, розповіла Суспільному речниця поліції області Віталіна Бевзенко.

Упродовж минулого року на території області поліцейські виявили 122 факти продажу алкоголю та тютюну неповнолітнім. Результати перевірок направили на розгляд відповідних адмінкомісій. За результатами їх розгляду до Державної фіскальної служби скерували 59 подань про анулювання 40 ліцензій, на продавців наклали штрафів на суму понад 414 тисяч гривень.

Національна поліція у Кіровоградській області

Відповідно до частини другої статті 156 Кодексу України про адміністративні правопорушення, за порушення правил торгівлі пивом, алкогольними, слабоалкогольними напоями і тютюновими виробами передбачений штраф у розмірі від 400 до 800 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Читайте також