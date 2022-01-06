У водоймі в центрі Рівного загинуло понад 18 тисяч рибин. Таку кількість Суспільному назвали у Рибоохоронному патрулі, який виїжджав на місце після масового мору на початку січня.

Як повідомив начальник відділу охорони водних біоресурсів Олександр Новак, нарахували 18, 5 тисяч рибин.

Про мор риби на Лебединці стало відомо четвертого січня. Як розповів Суспільному еколог Василь Черенков, загинув мальок чебачка амурського. Ця риба, завезена з басейну річки Амур, потребує більше кисню, ніж місцеві види.

Ймовірною причиною загибелі чебачка амурського представники Рибоохоронного патруля назвали нестачу кисню у водоймі. Аби в майбутньому знову не відбувався мор риби, головний державний інспектор Юрій Мініч радить комунальникам при утворенні криги на поверхні водойми прорубувати у ній лунки.

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