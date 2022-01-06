У водоймі в центрі Рівного загинуло понад 18 тисяч рибин. Таку кількість Суспільному назвали у Рибоохоронному патрулі, який виїжджав на місце після масового мору на початку січня.
Як повідомив начальник відділу охорони водних біоресурсів Олександр Новак, нарахували 18, 5 тисяч рибин.
Про мор риби на Лебединці стало відомо четвертого січня. Як розповів Суспільному еколог Василь Черенков, загинув мальок чебачка амурськогоРиба родини коропових. Природний ареал виду охоплює Японію, східну частину Азії, від басейну Амура на півночі, Китай, Корея, до островів Тайвань і Хайнань на півдні.. Ця риба, завезена з басейну річки Амур, потребує більше кисню, ніж місцеві види.
Ймовірною причиною загибелі чебачка амурського представники Рибоохоронного патруля назвали нестачу кисню у водоймі. Аби в майбутньому знову не відбувався мор риби, головний державний інспектор Юрій Мініч радить комунальникам при утворенні криги на поверхні водойми прорубувати у ній лунки.
Читайте нас у Telegram: екстрені новини та щоденні підсумки
Підписуйтесь на рівненське Суспільне у Viber
Долучайтесь до нас в Instagram