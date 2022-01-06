Двох мешканців Іршави затримали поліцейські, через підозру у наркоторгівлі. У оселях чоловіків провели обшуки, — йдеться у повідомленні на сторінці Головного управління Національної поліції у Закарпатській області у Facebook. Чоловікам може загрожувати позбавлення волі на строк до десяти років.

У повідомленні відомства зазначили, що двох мешканців Іршави поліцейські підозрюють у збуті наркотиків на території міста та району.

"Поліцейські встановили, що чоловіки закупляли гуртові партії канабісу, метамфетаміну та "Альфа-PVP" через мережу Інтернет, розфасовували їх по дозах та збували місцевим наркозалежним особам під час особистих зустрічей за готівку. Кожен з них щомісяця збував товару на понад 100 тисяч гривень", — повідомили на сторінці поліції області у Facebook.

Фото: ГУНП на Закарпатті

Обшуки у оселях двох іршавців поліцейські провели 5 січня.

"Під час семи санкціонованих обшуків за місцями реєстрації та проживання чоловіків, правоохоронці вилучили канабіс, зброю, набої, мобільні телефони та SIM-карти, електронні ваги, а також гроші", — йдеться у повідомленні.

Суд обрав запобіжний захід чоловікам. Їх триматимуть під вартою з можливістю внесення застави. За незаконний збут наркотичних засобів двом іршавцям може загрожувати до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна (ч.2 ст.307 ККУ).

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