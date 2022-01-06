В Україні 10 січня о 18:00 розпочнеться реєстрація на іспит для визначення рівня володіння державною мовою для державних службовців. Як пройти тестування у Кіровоградській області Суспільному розповіла працівниця обласної бібліотеки імені Маланюка Тетяна Левицька.

Бібліотека імені Євгена Маланюка є однією з п'яти пунктів у Кіровоградській області, де можна пройти тест. Три з них розташовані у Кропивницькому, два – в Олександрії. Потрібний пункт, дату та час можна обрати під час реєстрації.

За словами Тетяни Левицької, для того, щоб зареєструватися на іспит, необхідно згенерувати електронний підпис через онлайн-банкінг або іншим зручним способом та перейти за посиланням: exam.mova.gov.ua. Якщо людина не з'явиться у вказаний день і час на іспит, наступного разу його можна буде скласти через чотири місяці.

Іспитові сесії розпочнуться з 11 січня. Щодня їх буде три. Тест триватиме 30 хвилин, каже Тетяна Левицька. Складатиметься з двох частин – 20 хвилин тестування та 10 хвилин – монолог. Сертифікат можна отримати протягом 14 днів після іспиту.

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Від початку роботи пункту у бібліотеці імені Маланюка 29 липня 2021 року, протестували 242 людей, розповіла Тетяна Левицька. "Більшість людей – це молодь, люди до 35 років. До нас здати іспити приїжджають люди з усієї України".

Що відомо

Верховна рада 25 квітня 2019 року ухвалила закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної". Президент підписав його 15 травня 2019 року.

З 16 липня 2021 року вступили в дію норми закону для вступу на державну службу –необхідно подавати сертифікат про рівень володіння державною мовою. Отримати сертифікат можна буде за результатами саме цього іспиту.

Основне призначення спеціального іспиту – виявити рівень володіння українською мовою особами, які претендують на обрання чи призначення на посади й зобов’язані застосовувати українську мову під час виконання службових обов’язків.

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