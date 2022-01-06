Упродовж 2021 року до поліції Миколаївської області надійшло 10 413 звернень щодо вчинення домашнього насильства. Поліцейські поставили на профілактичний облік 2 254 людини, які вчинили домашнє насильство. У переважній більшості це чоловіки – 90,5 відсотка.

Інформацію про це підтвердила речниця Національної поліції у Миколаївській області Інна Парфенова.

За результатами розгляду звернень від громадян поліцейські склали 3 124 протоколи за статтею 173-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Крім того, слідчі підрозділи Миколаївської області відкрили 247 кримінальних проваджень, у тому числі 76 – за статтею 126-1 Кримінального кодексу України "Домашнє насильство" за фактами систематичного вчинення насильства відносно членів родини.

Також правоохоронці розпочали 15 кримінальних проваджень за фактами невиконання обмежувальних приписів та непроходження програми для кривдників (стаття 390-1 Кримінального кодексу України).

За словами директорки департаменту соціального захисту населення Миколаївської облдержадміністрації Оксани Єльчієвої, на території Миколаївської області станом на 6 січня 2022 року діє вісім мобільних бригад соціально-психологічної допомоги. Ці мобільні бригади надають соціальні та психологічні послуги людям, які постраждали від домашнього насильства.

За словами Оксани Єльчієвої, працівники мобільних бригад працюють з тими, хто вчиняє домашнє насильство та тими, хто постраждав від нього. Тобто це комплекс заходів, які можуть надавати психологи та соціальні працівники, які виїжджають за зверненням відповідної сім’ї.

"Якщо є потреба, такі зустрічі можуть відбуватись у безпечному місці, яку вибирає сама людина, жертва домашнього насильства. Це може бути зустріч у кафе, у родичів жертви, там, де місце є безпечним, і де людина може не боятись негативного впливу агресора", – розказала Оксана Єльчієва.

На Миколаївщині, зі слів Оксани Єльчієвої, працює відділення притулку для людей, які постраждали від домашнього насильства, Обласного центру соціально-психологічної допомоги. Там до шести місяців можуть жити люди, які постраждали від домашнього насильства. Також у цьому відділенні надають психологічні послуги, відновлюють документи, допомагають оформити соціальні виплати і знайти роботу.

У місті Миколаєві працює Центр психологічної підтримки дітей, які постраждали від домашнього насильства, або які були свідками вчинення домашнього насильства.

Також працює відділення інтегрованих послуг Територіального центру соціального обслуговування – надання соціальних послуг у місті Первомайську, де є можливість отримати відповідні послуги.

Адреси даних закладів не розголошують, аби не наражати на небезпеку жертв домашнього насильства.

За словами Оксани Єльчієвої, у 2022 році продовжується програма щодо підтримки створення відповідних соціальних служб.

"У 2021 році Миколаївська область отримала субвенцію 8,7 млн грн з державного бюджету. У 2022 році ми будемо також подавати проєкти щодо підтримки громад для створення спеціалізованих служб", – розказала Оксана Єльчієва.

Куди звертатись, щоб отримати психологічну та інші види допомоги щодо домашнього насильства

Телефон урядової гарячої лінії 15-47 (працює цілодобово) – дзвінки безкоштовні зі стаціонарних та мобільних телефонів. Дзвінки є анонімними та конфіденційними.

Безкоштовна гаряча лінія з попередження гендерно зумовленого насильства та торгівлі людьми за номером 0 800 500 335 (з мобільного або стаціонарного) або номер 116-123 (з мобільного)

Департамент соціального захисту населення Миколаївської обласної державної адміністрації за телефоном (0512) 56 30 80.

Читайте нас у Telegram, Viber та Instagram.