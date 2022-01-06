На Тернопільщині відновили рух транспорту на ділянці, де сталася ДТП

У селі Ягільниця Чортківського району частково відновили рух транспорту на автодорозі М-19 "Доманове-Ковель-Чернівці-Тереблече", де вчора, 5 січня, перекинувся вантажний автомобіль "VOLVO СМ 420", який перевозив у цистерні пальне. Про це повідомили на сторінці Патрульної поліції Тернопільської області.

Як йдеться в повідомленні, водій не впорався з керуванням і цистерна перекинулася. На водія правоохоронці склали адмінпротокол за статтею 124 – порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна.

Фото: ДСНС Тернопільщини Водій не впорався з керуванням і цистерна перекинулася

Нагадаємо, вантажний автомобіль перекрив смугу для руху. Об’їзд здійснювався через місто Чортків на село Росохач, Чортківського району. Рятувальники встановили, що відбулася розгерметизація цистерни, пальне вилилось на узбіччя автодороги.

З восьми будинків евакуювали мешканців (орієнтовно 10 осіб), працівники РЕМу відключили електропостачання прилеглих вулиць. Рятувальники перекачали пальне в резервну автоцистерну. На місці події працювали 20 рятувальників та 4 одиниці спеціальної техніки.

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