На Тернопільщині відновили рух транспорту на ділянці, де сталася ДТП

У селі Ягільниця Чортківського району частково відновили рух транспорту на автодорозі М-19 "Доманове-Ковель-Чернівці-Тереблече", де вчора, 5 січня, перекинувся вантажний автомобіль "VOLVO СМ 420", який перевозив у цистерні пальне. Про це повідомили на сторінці Патрульної поліції Тернопільської області.
Як йдеться в повідомленні, водій не впорався з керуванням і цистерна перекинулася. На водія правоохоронці склали адмінпротокол за статтею 124 – порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна.
Нагадаємо, вантажний автомобіль перекрив смугу для руху. Об’їзд здійснювався через місто Чортків на село Росохач, Чортківського району. Рятувальники встановили, що відбулася розгерметизація цистерни, пальне вилилось на узбіччя автодороги.
З восьми будинків евакуювали мешканців (орієнтовно 10 осіб), працівники РЕМу відключили електропостачання прилеглих вулиць. Рятувальники перекачали пальне в резервну автоцистерну. На місці події працювали 20 рятувальників та 4 одиниці спеціальної техніки.
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