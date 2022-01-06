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Вінницький боксер Сергій Богачук дізнався ім’я наступного суперника
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Вінницький боксер Сергій Богачук дізнався ім’я наступного суперника

Віталій Бондарєв
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Вінницький боксер Сергій Богачук дізнався ім’я наступного суперника Фото: Федерація боксу у Вінницькій області

25 березня у Канаді вінницький боксер Сергій Богачук проведе десятираундовий бій проти місцевого боксера, 32-річного Мікаела Зевскі.

Про це повідомляє Федерація боксу Вінницької області

32-річний канадієць Мікаель Зевскі на професійному ринзі провів 37 боїв, з яких 2 програв та 23 закінчив нокаутом.

Богачук виступає у першій середній вазі. Для вінничанина це буде 22 бій на професійному ринзі. У 20 боях він здобув перемогу нокаутом і лише в 1 бою програв американцю Брендону Адамсу.

В попередньому поєдинку Сергій здобув перемогу нокаутом над Рафаелем Ігбокве з США.

Зустріч відбудеться у Канаді на арені Colisee Videotron міста Труа-Рів'єр, що в провінції Квебе.

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