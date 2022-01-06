Шістьох мігрантів затримали службовці Чопського прикордонного загону, а також прикордонна поліція Словаччини вночі 6 січня. Іноземців виявили за 100 метрів від загороджувального паркану, — йдеться у повідомленні на сторінці Західного регіонального управління Держприкордонслужби України у Facebook.

У повідомленні відомства зазначили, що близько 2-ї години ночі прикордонники отримали інформацію про рух групи невідомих осіб у бік кордону. Затримувати іноземців виїхали групи українських прикордонників та поліцейські Словаччини.

Фото: ДПСУ

"За 100 метрів від загороджувального паркану у лісистій місцевості прикордонники затримали двох чоловіків, які прямували в бік кордону. Ще чотирьох осіб зупинили словацькі колеги. Усі затримані назвалися громадянами Афганістану, деякі з них мали при собі посвідки на тимчасове проживання в Україні. Вони визнали намір дістатися Словаччини, а згодом – країн Західної Європи", — йдеться у повідомленні.

Речниця Чопського прикордонного загону Олена Трачук повідомила телефоном Суспільному, що четверо іноземців наразі перебувають у Словаччині, але у порядку реадмісії будуть доправлені назад до України. На інших двох іноземців, яких виявили в Україні, складають адміністративні матеріали.

За спробу незаконного перетину кордону мігрантам може загрожувати штраф розміром від 8 500 грн до 13 600 грн або адміністративний арешт терміном від 10 до 15 діб (ч.2 ст.204-1 КУпАП).

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