П'ятого січня близько 09:00 години на автошляху Київ – Чоп поблизу села Броники Новоград-Волинського району сталася дорожньо-транспортна пригода. Пішохід, який потрапив під колеса позашляховика, загинув. Про це Суспільному розповіла речниця Нацполіції у Житомирській області Алла Ващенко.

За її словами, водій автомобіля "Toyota Prado", 45-річний киянин, рухаючись автодорогою у напрямку міста Рівне, наїхав на пішохода, який рухався по узбіччю в попутному напрямку.

"Унаслідок ДТП пішохід, 66-річний місцевий житель, від отриманих травм загинув на місці події, – каже Алла Ващенко. – Нині триває встановлення всіх причин та обставин у рамках досудового розслідування, розпочатого за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України".

Фото: Нацполіція у Житомирській області

За чинним законодавством, сакція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

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