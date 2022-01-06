Сарненська лікарня, що на Рівненщині, підписала договір з Національною службою здоров'я України (НСЗУ) на 2022 рік про надання допомоги ковідним пацієнтам. Про це Суспільному 6 січня розповів головний лікар медзакладу Василь Іванюк.

Раніше перевірка виявила в лікарні деякі порушення, зокрема, щодо носіння масок та інфекційного контролю, тож такий договір і, відповідно, фінансування не продовжили. Так тривало кілька місяців. Тепер персонал отримав компенсацію за роботу з ковід-пацієнтами за цей період.

Чому не продовжили договір

Наприкінці листопада 2021 року Суспільне повідомляло: у Сарненській лікарні закінчувались ліки та засоби захисту для хворих на COVID-19, тому що НСЗУ не підписала договір щодо так званого "ковідного пакета", згідно з яким відбувається фінансування.

Медики лікарні розповідали: закінчувались зекономлені резерви, частину засобів захисту та ліків купували за благодійні кошти.

Суспільне Рівне З медзакладом не укладали договір через недоліки у наданні медичної допомоги пацієнтам з коронавірусом.

За інформацією головного лікаря Сарненської лікарні Василя Іванюка, у лікарні була моніторингова перевірка, під час якої виявили ряд недоліків в наданні медичної допомоги.

"Ковідний пакет для нашого комунального підприємства не був пролонгований, а договір уклали до кінця 2021 року. Після певної перевірки у травні, тимчасово призупинили виконання певних пунктів згідно з договором. Ми зобов'язались виконати певні пункти, тому цей договір тимчасово призупинений", – зазначив головний лікар.

І додав, що зауваження стосувались неправильно одягнених масок у працівників, не такого, як потрібно, інфекційного контролю тощо.

"У нас за три місяці лежали 900 людей, ми йшли іншим шляхом – ми йшли на порятунок людей і ми з цим чітко справилися, в нас один з найнижчих показників в області по летальності. Відповідно, на цей період ми працювали як вважали за потрібне", – уточнив Василь Іванюк.

Про що домовились заклад та НСЗУ

Суспільному головний лікар повідомив: Сарненська лікарня та НСЗУ уклали договір на 2022 про надання допомоги ковідним пацієнтам.

"Раніше було недофінансування працівників тому, що не був пролонгований договір, тому недофінансування було саме по ковіду. На 24 грудня вони нам його пролонгували, поновили й заплатили певні кошти за період тих випадків, які ми пролікували від 18 жовтня і до 31 грудня, тобто, компенсували за цю роботу. Ми вже вчора людям проплатили згідно з постановою Кабміну до 300%, ми цей процес зробили вчасно і так, як має бути", – розповів Василь Іванюк.

Він зазначив, що лікарня задекларувала 19 ковідних пакетів замість 12-14, як раніше. Це дозволить покрити витрати на надання допомоги хворим та деякі витрати на розвиток самого закладу.

Фото: Facebook Василя Іванюка Василь Іванюк оприлюднив лист від НСЗУ. Там вказано, що заклад тепер відповідає вимогам, які передбачають фінансування від Нацслужби

Яка ситуація з коронавірусом у лікарні

За словами Василя Іванюка, наразі кількість хворих на коронавірус у лікарні зменшилась. Загалом зараз заклад лікує 19 людей.

"Всі вони фактично киснезалежні. І якщо взяти по самій структурі, все-таки зберігається висока летальність від ковіду. Це не той ковід, який був минулого року", – зазначив лікар.

Медик пояснив, що зазвичай помирають люди старшого віку, проте трапляється таке і з пацієнтами середнього віку. Він пояснив це супутніми хворобами.

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