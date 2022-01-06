За минулу добу, 5 січня, у Запорізькій області зробили 4 037 щеплень від COVID-19.

Про це Запорізький обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ.

Першу дозу отримали 1 212 мешканець області, закінчили вакцинацію (отримали другу дозу) – 2 696. Додатковою дозою щепилися 11 людей, бустерною — 118.

Всього з початку вакцинальної кампанії станом на 6 січня вакцинувалися 583 784 мешканці області. Отримали два щеплення та закінчили вакцинацію – 540 714 з них, що складає 32% від загальної кількості населення області (станом на 1 листопада 2021 року, як повідомляє ГУ Держстату в Запорізькій області, кількість мешканців області становила 1 645 327).

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Для вакцинації в області використовується чотири вакцини проти коронавірусної хвороби: CoronaVac, Comirnaty від Pfizer, AstraZeneca та Moderna.

Нагадуємо, що у Запоріжжі щоденно працюють пункти вакцинації населення від COVID-19 на базі медичних закладів, у торговельних центрах міста, на залізничному вокзалі "Запоріжжя-1".

Що відомо

Міністерство охорони здоров’я України дозволило комбінувати вакцини проти коронавірусу CoronaVac з AstraZeneca, Moderna та Pfizer. Також можна змішувати вакцини Moderna і Pfizer з AstraZeneca. Раніше змішувати CoronaVac з іншими препаратами в МОЗ не рекомендували.

Україна вводить бустерну дозу вакцини проти COVID-19 для людей віком 60+. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. На додаткову дозу можна записатись онлайн.

В останні дні січня користувачі додатку "Дія" зможуть згенерувати COVID-сертифікат після третього (бустерного) щеплення проти коронавірусу. Він формується так само як і решта документів — за запитом громадянина та діятиме 9 місяців, повідомляють у Міністерстві охорони здоров'я.

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