У Львові через зіткнення трьох авто отримала травми 37-річна жінка. Аварія трапилася напередодні, 5 січня, на перехресті вулиць Липинського-Бетховена. Про це повідомили у відділі комунікації Нацполіції у Львівській області.

ДТП трапилася близько 18:50.

"Як попередньо встановили правоохоронці, відбулося зіткнення трьох автомобілів: "Fiat Scudo" під керуванням 19-річного львів’янина, "Škoda Octavia", якою керував 43-річний житель Червонограда, та "Opel Insignia" під керуванням 23-річного львів’янина", — повідомили у ГУ Нацполіції Львівщини.

Патрульна поліція Львівщини У Львові через зіткнення трьох авто отримала травми 37-річна жінка

Через ДТП отримала травми пасажирка автомобіля "Škoda". Її госпіталізували.

Патрульна поліція Львівщини Зіткнення трьох авто у Львові

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 — порушення правил безпеки дорожнього руху. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Правоохоронці встановлюють усі обставини автозіткнення.

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