Двори, трансформаторні підстанції та школа залишилися підтопленими на Закарпатті

177 дворогосподарств, майже 40 підвалів житлових будинків та підвальне приміщення школи у Великому Бичкові залишаються підтопленими на Закарпатті, станом на ранок 6 січня. Про це Суспільному повідомив речник ДСНС на Закарпатті Федір Філіп. Рятувальники ліквідовують підтоплення у п'яти районах області.

За словами речника, через опади та паводки на Закарпатті підтоплені понад 200 об'єктів.

"Станом на ранок 6 січня залишаються підтопленими 177 дворогосподарств, 38 підвалів житлових будинків, 1 підвальне приміщення ЗОШ №3 смт. В. Бичків та 3 приміщення трансформаторних підстанцій: на території Берегівського, Хустського, Рахівського, Тячівського та Мукачівського районів", — повідомив Федір Філіп.

Речник повідомив, що рятувальники за допомогою спецтехніки продовжують відкачувати воду з підтоплених будинків.

Що відомо:

Підтоплення внаслідок дощів на Закарпатті ліквідовують з 5 січня. У Воловці затопило підвал селищної ради, а у селі Луг на Рахівщині на дорозі стався зсув;

Внаслідок дощів на Закарпатті 5 січня піднявся рівень води у річках області. В Ужі течія віднесла сміття у Словаччину: пластикові і скляні пляшки, лампочки та взуття;

У селі Вільхівка Хустського району та поблизу сіл Великі Ком'яти й Шаланки в Берегівському районі на заплаву вийшла річка Боржава;

Підтоплення на Закарпатті відбуваються декілька разів на рік. У липні 2021-го у Рахівському районі через сильну течію була пошкоджена дорога, знищено 31 міст, в річку потік зніс 10 автомобілів.

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