Івано-Франківський окружний адміністративний суд ухвалив рішення виплатити одноразову допомогу медсестрі зі Снятинщини, яка внаслідок коронавірусної хвороби отримала інвалідність другої групи. Про це повідомляють на однойменній Facebook-сторінці.

Жінка працює медичною сестрою реанімаційного відділення для лікування пацієнтів з COVID-19. У грудні 2020 року вона захворіла на коронавірус. Жінка перебувала на стаціонарному та амбулаторному лікуванні.

Як йдеться у дописі, у березні 2021 року медики їй встановили інвалідність другої групи та втрату 30% професійної працездатності через COVID-19. У травні медсестра звернулася до Фонду соціального страхування в Івано-Франківській області щодо призначення виплати їй разової допомоги, оскільки жінка захворіла на коронавірус під час виконання своїх професійних обов’язків.

У Фонді соцстраху їй відмовили, пославшись на те, що "захворювання та встановлення інвалідності й ступеня втрати професійної працездатності відбулися не протягом одного календарного року".

"Такий алгоритм виключає можливість людям, які можуть захворіти чи захворіли на коронавірусну хворобу протягом останніх трьох місяців календарного року, фізично отримати в тому ж календарному році рішення медико-соціальної експертної комісії. Трактування поняття "протягом одного календарного року" відповідачем ставить в нерівні умови медичних працівників", — йдеться у рішенні окружного адмінсуду.

За словами голови Івано-Франківської облдержадміністрації Світлани Онищук, від початку пандемії на коронавірусну хворобу занедужали 3 546 прикарпатських медпрацівників.

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