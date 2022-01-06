Протягом минулої доби п'ятого січня на території Миколаївської області зафіксували 122 нових випадки захворювання на коронавірус. Це на 20 випадків більше ніж виявили напередодні. Від ускладнень, викликаних перебігом коронавірусної хвороби, померли вісім людей.

Про це кореспондентам Суспільного розповіла фахівчиня зі зв’язків з громадськістю та пресою Миколаївського обласного лабораторного центру Злата Ємєльянова.

Найбільше нових випадків COVID-19 виявили в Миколаєві — 52, в Очакові — десять, у Первомайську — шість, у Южноукраїнську — два, у Вознесенську — один. На території інших громад Миколаївщини зареєстрували 51 новий випадок. Захворіли сім дітей до 18 років.

За весь період пандемії в області зафіксували 115 809 випадків коронавірусної хвороби.

За минулу добу одужали 392 людини. Загалом у Миколаївській області від коронавірусної хвороби одужали 110 156 людей.

Протягом доби четвертого січня лікарі зафіксували вісім летальних випадків, викликаних перебігом COVID-19. Це на одну смерть більше ніж напередодні.

"Помер один житель Миколаєва, у Первомайську — одна людина, на інших адміністративних територіях померли шість людей. За віковими категоріями померлі належать до таких груп: 30-39 років — одна людина, 60-69 років – одна, 70-79 — чотири, 80-89 — дві людини", — розповіла Злата Ємєльянова.

Станом на шосте січня на стаціонарному лікуванні перебувають 458 пацієнтів, хворих на COVID-19 або з підозрою. За минулу добу госпіталізували 69 людей, з яких 15 вакциновані хоча б однією дозою. Післявакцинальні реакції складають 1,18 відсотка.

Завантаженість ліжок у лікарнях області — 26,61 відсотка.

Що відомо

За даними Міністерства охорони здоров'я, за добу в Одеській області зареєстрували 379 нових випадків коронавірусної хвороби, від наслідків захворювання на COVID-19 померли сім людей. У Херсонській області — 127 нових випадків за добу, померли чотири людини.

Станом на ранок 6 січня в Україні виявили 6632 випадки COVID-19.

Читайте Суспільне Миколаїв у Telegram, Viber та Instagram.