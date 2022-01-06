Підкомітет з питань кримінального процесуального законодавства та оперативно-розшукової діяльності комітету Комітет Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності ініціював службову перевірку Нацполіції Запорізької області щодо своєчасного внесення відомостей в Єдиний державний реєстр досудових розслідувань низки резонансних злочинів, що трапились в області протягом останніх місяців.

Про це Суспільному повідомила Юлія Яцик, народна депутатка України та голова підкомітету.

У коментарі з приводу ситуації, що склалася у відділку поліції №3 Пологівського районного відділення міста Токмак, народна депутатка повідомила Суспільному, що профільний комітет вже вжив дії, які передували ситуації:

"Ми ініціювали службову перевірку ГУНП області з приводу не внесення відомостей в Єдиний державний реєстр досудових розслідувань по тих резонансних злочинах, які обговорювалися: щодо побиття неповнолітніх дівчат, викрадення автомобільного транспорту, з приводу погроз дівчині у Токмаку, дорожньо-транспортної пригоди. Всі ці відомості взагалі не вносилися в ЄРДР і внеслися тільки після набуття розголосу. З цього приводу ми ініціювали службову перевірку".

Що сталося

25 грудня у місті Токмак у присутності інших людей місцевий мешканець душив дівчину та погрожував їй вбивством. Дівчина звернулася із заявою до поліції. Проте відомості про подію вчасно не внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Начальника відділку керівництво поліції області відсторонило від роботи та була призначена комплексна перевірка діяльності всього відділку через несвоєчасне реагування.

Фото: Суспільне Запоріжжя Після відсторонення від роботи начальника, була призначена комплексна перевірка роботи відділку. 4 та 5 січня керівництво поліції області провело особистий прийом громадян

31 грудня співробітники відділку №3 Пологівського районного відділення написали рапорти про звільнення. Інформацію про масове звільнення правоохоронців у Токмацькому районному відділенні поліції № 3 у Головному управлінні Нацполіції області спростували. Але факт написання ними рапортів таки визнали.

Як повідомив Суспільному заступник начальника управління організаційно-аналітичного забезпечення та оперативного реагування ГУНП у Запорізькій області Кирило Анісімов, нині працівники всі перебувають на робочих місцях, виконують свої службові обов'язки:

"Наскільки відомо, це було 38 рапортів. (Стосовно причин – ред.) це невиплата грошового забезпечення за виконання завдань щодо протидії поширення коронавірусної інфекції. Тобто, це так звані коронавірусні надбавки. Та невиплата, так званої, 13-ї зарплати, тобто, підвищеного матеріального грошового забезпечення у грудні 2021 року".

Фото: Суспільне Запоріжжя Відділок №3 Пологівського районного відділення

За його словами, коли про факт написання рапортів стало відомо керівництву Нацполіції області, вони оперативно виїхали до цього підрозділу:

"Очільник Головного управління безпосередньо з керівником підрозділу кадрів, забезпечення та головою обласної профспілкової організації працівників органів внутрішніх справ виїжджали до цього підрозділу. З усім особовим складом проведені збори, спілкувалися близько 3,5 годин. Надані певні роз'яснення".

Після цього, як повідомили у Нацполіції, обидві сторони вирішили через профспілкову організацію направити звернення "щодо поліпшення матеріально-технічного забезпечення працівників органів внутрішніх справ" до народних депутатів, Кабміну, міністра МВС та президента.

Законопроєкт щодо збільшення виплат правоохоронцям

Як повідомила Юлія Яцик, з приводу невиплати заробітної плати ще у грудні депутати зверталися з пропозиціями змін до бюджету всім комітетом, однак ці пропозиції були відхилені:

"5 січня зареєстрували ще один законопроєкт. За результатами виконання бюджету у першому кварталі, вже за новим законопроєктом можуть бути внесені зміни до бюджету 2022 року з приводу виплат. Але на сьогодні мені відомо, що за результатами наради в Офісі Президента за участю силовиків було вирішено питання щодо того, аби розпочинати збільшувати заробітні плати, починаючи з цього місяця і виплачувати надбавки, “ковідні”, за інтенсивність і так далі", – повідомила народна депутатка.